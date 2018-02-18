Google интегрирует «умные ответы» во все существующие мессенджеры

Специалисты Google решили порадовать пользователей новой опцией почтового приложения Inbox. Теперь в перечне функций появятся «умные ответы», которые доступны для мессенджеров Gmail, Allo и Android Messages. В перспективе, заготовки для сообщений появятся и в посторонних сервисах.

Дарья Светозарова

Рабочее название приложения – Reply. Оно уже добавляет «умные ответы» в сервисы Facebook Messenger, WhatsApp, Line, WeChat и Twitter. Отмечается, что Reply может проанализировать базовое содержание чата и сформулировать отрицательный или положительный ответ. К примеру, если человек не возражает против встречи, приложение ответит утвердительно, если перспектива пользователя не прельщает, то последует отрицание. Система может определить и неуверенность. На этот случай в арсенале приложения имеются формулировки наподобие «Я тебе перезвоню».Сервис способен определить локацию пользователя и дать ответ на вопрос, добрался ли человек до места. Также Reply поддерживает режим «не беспокоить». Приложение может подобрать адекватные ответы, если юзер находится в отпуске, или присутствует на важном совещании. Созданием сервиса занимались сотрудники подразделения Area 120. В их ведении находятся экспериментальные приложения. Подчеркивается, что подать заявку на участие в тестирование может каждый.