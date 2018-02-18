Как криптовалюта попадает в руки к хакерам

Онлайн-игры на деньги в сети интернет набирают всё большей популярности. Именно на них и пытаются зарабатывать аферисты, но, не делая ставки, а взламывая систему. Деньги игроков в виде криптовалюты падает на счёт хакеров.
Теперь злоумышленники напали на YouTube и все его посетители автоматически стали майнерами криптовалюты. Количество пострадавших составило почти двести миллионов человек.
Хакеры ловко разместили среди рекламы компании Google свой спам-код со специальным скриптом. Криптовалюта Monero дала возможность провести эту аферу. Пользователи, просматривая ролики, пополняли кошелёк злоумышленников в январе текущего года, сами об этом не догадываясь.
Чтобы уберечь своё устройство, необходимо установить антивирус с расширением для браузеров. Пользователи, которые заметили замедленную работу своего компьютера, должны немедленно отреагировать и почистить его.