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| | Как криптовалюта попадает в руки к хакерам

Как криптовалюта попадает в руки к хакерам

Вчера, 21:12
Современные хакеры научились зарабатывать на устройствах простых людей криптовалюту. Для этого они взламывают компьютер жертвы и электронные деньги «капают» им на счёт.

 

Онлайн-игры на деньги в сети интернет набирают всё большей популярности. Именно на них и пытаются зарабатывать аферисты, но, не делая ставки, а взламывая систему. Деньги игроков в виде криптовалюты падает на счёт хакеров.

Теперь злоумышленники напали на YouTube и все его посетители автоматически стали майнерами криптовалюты. Количество пострадавших составило почти двести миллионов человек.

Хакеры ловко разместили среди рекламы компании Google свой спам-код со специальным скриптом. Криптовалюта Monero дала возможность провести эту аферу. Пользователи, просматривая ролики, пополняли кошелёк злоумышленников в январе текущего года, сами об этом не догадываясь.

Чтобы уберечь своё устройство, необходимо установить антивирус с расширением для браузеров. Пользователи, которые заметили замедленную работу своего компьютера, должны немедленно отреагировать и почистить его.
Дарья Осенина
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