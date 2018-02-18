Выяснилось, отчего не стоит предоставлять Сети данные о себе

Людям не надо доверять свои тайны новейшим технологиям, в особенности мировой Сети и смартфонам. Специалисты рассказали, почему не стоит этого делать.

Никита Готский

Программисты заявили, что спустя определенное время такие мировые корпорации, как Apple, Facebook, Amazon, Google и Microsoft получат такое влияние на весь мир, что вполне смогут властвовать над большей частью живущих ныне на планете людей. Это будет основываться на немалой численности персональной информации на каждого пользователя технологиями, созданными сотрудниками вышеупомянутых компаний.Про такое развитие событий говорит постепенное распространение голосовых помощников. С помощью искусственного интеллекта и скопления данных людей можно создать полный портрет юзера и спрогнозировать его дальнейшие действия. При этом пользователи сами предоставляют сведения соцсетям о себе, что представляет огромную ценность для спецслужб.