Эксерты проанализировали производительность скандальной Kingdom Come: Deliverance

Эксперты компании Digital Foundry проанализировали производительность скандальной игры о рыцарях Kingdom Come: Deliverance и сравнили как она «идет» на базовых консолях и их продвинутых версиях.

Дарья Светозарова

Технический отдел компании-разработчика протестировал рыцарскую игру на четырех консолях: двух базовых PS4 и Xbox One, а также их апдейтах Xbox One X и PS4 Pro. Исследователи из Warhose воспользовались для тестов движком CryEngine. Прежде он далеко не блестяще показал себя на консольных вариантах игр.Производительность на всех консолях была примерно одинаковой, но эксперты все же не советуют запускать Digital Foundry на базовых консолях, для этого лучше подойдут продвинутые версии. В то же время размытость движения и дальность прорисовки остаются идентичными на всех четырех площадках.