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| | Секс-фото полуголого Порошенко взбудоражило интернет

Секс-фото полуголого Порошенко взбудоражило интернет

Вчера, 18:26
День Всех Влюбленных не прошел бесследно для одесского прокурора Виктора Порошенко. В соцсетях «гуляет» его голое фото в красных трусах в окружении пылающих свечей. Снимком поделилась супруга прокурора, для которой и было приготовлено это угощение.

Секс-фото полуголого Порошенко взбудоражило интернет

 

Муж приготовил ей сердце из пылающих свечей, а сам уселся в центр с бутылкой вина и романтическими деликатесами на тарелке. Реакция фолловеров госпожи прокурорши в Instagram была неоднозначной. Одним показалось, что это пошло и слишком тривиально. «Замрите все! Сейчас прокурор займется сексом!» - написала Олеся Денисенко, а активистка общественного движения «Україна — це ми». Некоторые встали на защиту романтичного работника прокуратуры Ширяевского района. Они отметили, что идея прекрасная, а Порошенко мужчина, и ничто мужское ему не чуждо, особенно секс со своей законной супругой. Тем не менее, издевательских комментариев было намного больше, из-за чего прокурор закрыл свой профиль в соцсети и поменял свой ник.

 

А всеобщую критику он заслужил тем, что «отмазал» ту самую законную супругу от уголовной ответственности за наезд на пешехода. Юноша, который попал под колеса прокурорши, остался навсегда инвалидом. Тем не менее, госпожа Порошенко избежала наказания. Отмечается, что этому активно содействовал Виктор Порошенко, «самый романтичный прокурор».
Дарья Светозарова
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