Ростовчане обсуждают оригинальное поздравление «С днем рождения, мамочка!»

На одной из ростовских многоэтажек появилось красочное поздравление с днем рождения. Кто-то решил оригинально поздравить свою маму и украсил фасад дома плакатами, на которых было красочными буквами, что называется во весь рост, написано «С днем рождения, мамочка!».

При этом плакаты висели не горизонтально, а вертикально, так что слова в поздравлении располагались в столбик. Примечательно, что баннеры заняли не один балкон, а целых четыре, по направлению сверху вниз. Ростовчан заинтересовало, где живет мама, что поздравление пришлось вывешивать на внешней стороне многоэтажки. Одни предположили, что именинница является лицом без определенного места жительства, а другие рассудили, что виновница торжества обитает в доме напротив.

Дарья Светозарова

Остальные похвалили неизвестного ребенка за оригинальное поздравление и стали делиться своими вариантами. Лишь один из подписчиков счел, что женщина по определению недостойна поздравлений по какому-то ни было поводу. В подтверждение своей теории он привел цитату А.Н. Энгельгардта о том, что все женщины продажны и за деньги продадут родную дочь. Остальные комментаторы проигнорировали его выпад, и ни один из них не поставил ему лайк.