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| | Ростовчане обсуждают оригинальное поздравление «С днем рождения, мамочка!»

Ростовчане обсуждают оригинальное поздравление «С днем рождения, мамочка!»

Сегодня, 15:56
На одной из ростовских многоэтажек появилось красочное поздравление с днем рождения. Кто-то решил оригинально поздравить свою маму и украсил фасад дома плакатами, на которых было красочными буквами, что называется во весь рост, написано «С днем рождения, мамочка!».

Ростовчане обсуждают оригинальное поздравление «С днем рождения, мамочка!»

 

При этом плакаты висели не горизонтально, а вертикально, так что слова в поздравлении располагались в столбик. Примечательно, что баннеры заняли не один балкон, а целых четыре, по направлению сверху вниз. Ростовчан заинтересовало, где живет мама, что поздравление пришлось вывешивать на внешней стороне многоэтажки. Одни предположили, что именинница является лицом без определенного места жительства, а другие рассудили, что виновница торжества обитает в доме напротив.

Ростовчане обсуждают оригинальное поздравление «С днем рождения, мамочка!»

 

Остальные похвалили неизвестного ребенка за оригинальное поздравление и стали делиться своими вариантами. Лишь один из подписчиков счел, что женщина по определению недостойна поздравлений по какому-то ни было поводу. В подтверждение своей теории он привел цитату А.Н. Энгельгардта о том, что все женщины продажны и за деньги продадут родную дочь. Остальные комментаторы проигнорировали его выпад, и ни один из них не поставил ему лайк.
Дарья Светозарова
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