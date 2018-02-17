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| | Супруги из Ярославля сняли порно-ролик в присутствии ребенка и выложили в Сеть

Супруги из Ярославля сняли порно-ролик в присутствии ребенка и выложили в Сеть

Сегодня, 15:49
Пара из Ярославля решила заняться сексом в режиме реального времени. Их соитие фиксировала камера и транслировала его в соцсеть «ВКонтакте». Видео и так оказалось слишком омерзительным для большинства пользователей портала, однако настоящие страсти разгорелись, когда в кадре показался ребенок.

Супруги из Ярославля сняли порно-ролик в присутствии ребенка и выложили в Сеть

 

Развратной любви родители предавались прямо у него на глазах. Половой акт партнеры перемежали с матершиной и дракой. Неожиданно в комнату вошла дочь супругов и обратилась к ним с просьбой, которую за громкой музыкой разобрать не удалось. Зато грубый ответ родителей «Пошла вон!» был слышен очень хорошо.

Супруги из Ярославля сняли порно-ролик в присутствии ребенка и выложили в Сеть

 

По голосу и поведению любовников пользователи определили, что они оба приняли на грудь отнюдь не гомеопатическую дозу алкоголя. Во время занятия сексом женщина активно комментировала свои действия и утверждала, что так она «отдыхает». Юзеры попытались вразумить родителей, но те не желали слышать увещевания зрителей действа. Тогда пользователи «ВКонтакте» разослали фото и видео в аккаунты федеральных служб. Теперь супругами заинтересовались правоохранители.

Мать семейства заявила, что не боится ответственности, а отец и вовсе обматерил подписчиков. На кадрах можно различить семейные фотографии, на которых супруги и их дочь выглядят счастливо и вполне прилично. Видимо, супругам надоела рутина и они решили добавить в интим «перчинку».
Дарья Светозарова
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