Новый мужской флешмоб о любовных поражениях стал популярен в Сети

В соцсетях становится популярным флешмоб, где мужчины рассказывают о своих любовных поражениях. Он получил название #МнеНеДали.

Никита Готский

Представители сильного пола делятся своими любовными историями, которые завершились негативно. Как оказывается, изменят желание заняться сексом самые разные вещи - от майки с логотипом ЦСКА до неправильной подписи контакта в телефоне.К примеру, один молодой человек признался, что отправился за презервативами в аптеку, когда приехал в гости к девушке. Так как он был сильно пьян, то быстро забыл где та живет. В результате парню пришлось заказать такси и ехать к себе домой. У другого мужчины девушка увидела майку с логотипом ЦСКА, после чего отказалась с ним спать, потому что болеет за «Спартак». В третьем случае дама не решалась отдаться парню, так как тот ей изменил во сне.Повеселил пользователей еще один случай. Во время прелюдии мужчине позвонил его друг, в шутку подписанный как «любимый». Девушка это увидела и решила, что ее половой партнер женатый гей. Между ними ничего не вышло, и она, закрывая за ним дверь, даже не дала возможности оправдаться.