"Яндекс" рассказал, что ищут в интернете россияне перед Масленицей

Эксперты "Яндекса" узнали, что россияне ищут чаще всего перед Масленицей 2018 года. Сотрудники компании составили рейтинг запросов на основании результатов работы поисковой системы. На первых местах оказались рецепты блинов и трагедия с Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье.

Домбровский Сергей

Это кулинарное изделие во время праздничной недели россияне поедают сотнями. Пользователи ищут в Сети рецепты блинов на молоке и кефире. Диетологи рекомендуют гражданам не сильно увлекаться данным продуктом питания, поскольку он чересчур калориен и может отрицательно сказаться на фигуре. После празднования Масленицы люди набирают лишнюю массу. Врачи советуют всем посещать спортивные залы и навешивать больше блинов на штангу, выполняя упражнения по 15 раз. Таким образом можно сжечь ненужный жир, а затем нарастить мышечную массу.Помимо Масленицы и блинов юзеров интересует Олимпиада в Южной Корее. На нынешних Играх российские спортсмены не радуют хорошими результатами, но даже сама поездка атлетов из РФ, при дисквалификации сборной, является настоящим достижением. Работники МЧС рекомендуют не переусердствовать при сжигании чучела на Масленицу, так как при неосторожном обращении с огнем праздник может превратиться в трагедию.