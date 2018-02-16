Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте»

По словам работников социальной сети «ВКонтакте», причиной сбоя функционирования виртуального ресурса является крупная авария в энергетической системе одного из дата-центров компании.

Домбровский Сергей

На данный момент технические специалисты организации ликвидируют проблемы и налаживают работу «ВКонтакте». Представители социальной сети обещают в кратчайшие сроки восстановить функционирование сервиса. Руководители виртуального ресурса извинились перед пользователями за временные неудобства. После налаживания рабочего процесса в дата-центре компании доступ к ресурсу восстановится. Информация об этом появилась в микроблоге Twitter.