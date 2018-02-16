На данный момент технические специалисты организации ликвидируют проблемы и налаживают работу «ВКонтакте». Представители социальной сети обещают в кратчайшие сроки восстановить функционирование сервиса. Руководители виртуального ресурса извинились перед пользователями за временные неудобства. После налаживания рабочего процесса в дата-центре компании доступ к ресурсу восстановится. Информация об этом появилась в микроблоге Twitter.
Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте»Вчера, 17:54
13 февраля в платежном сервисе Qiwi произошел серьезный сбой. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники Qiwi причину неполадок не
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел серьезный сбой. Пользователи виртуального ресурса жалуются на то, что пропала вся личная переписка и стало
После непродолжительного сбоя работа социальной сети ВКонтакте восстановлена.