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| | Запрещенные на Украине сайты остаются самыми посещаемыми

Запрещенные на Украине сайты остаются самыми посещаемыми

Сегодня, 15:38
Согласно официальной статистике запрещенные на территории Украины сайты "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники" вошли в топ самых популярных. Пользователи украинской аудитории обходят запреты и продолжают пользоваться данными ресурсами. Аналитические данные предоставили сотрудники Factum Group.

Запрещенные на Украине сайты остаются самыми посещаемыми

 

Исходя из полученных данных, за январь 2018 года соцсеть "ВКонтакте" заняла четвертую позицию в рейтинге популярности соответствующих сайтов среди граждан Украины. Шестое и восьмое досталось "Яндексу" и "Одноклассникам". Рейтинг был составлен исходя из среднедневной доли посещения ресурсов.

При этом, на первом месте, вполне ожидаемо, оказались настоящие гиганты интернет-индустрии - Google, YouTube и Facebook.

"ВКонтакте" также обошел популярный украинский домен электронной почты ukr.net. В топе также нашлось место для российского аналога Mail.Ru. Таким образом, российские запрещенные сайты на Украине продолжают находится в лидерах, несмотря на запрет.

Стоит напомнить, что изданный Петром Порошенко в 2017 году указ о запрете на Украине ряда российских сервисов спровоцировал серьезный скандал, но пользователи не стали долго грустить, а лишь с помощью прокси-серверов стали обходить запреты.
Николай Офицеров
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