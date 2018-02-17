Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории» Наталья Рудова показала самое любимое место на Земле Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте» Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизируют полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху
| | «ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории»

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории»

Сегодня, 02:30
Популярная социальная сеть в российском сегменте рынка «ВКонтакте» позволит сообществам публиковать временную информацию («Истории»), которая исчезает в течение суток. Сведения об этом распространяют сотрудники виртуального ресурса.

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории»

 

Группам позволят загружать во «ВКонтакте» фотографии, видеоролики и прочую временную информацию. Данные исчезнут через 24 часа после их публикации. «Истории» появились во «ВКонтакте» в 2016 году и пользуются популярностью у пользователей. Сейчас могут размещать временную информацию на данном виртуальном ресурсе могут только группы, прошедшие отбор и получившие одобрение алгоритма «Прометей». Данный сервис выявляет наиболее пользующийся спросом контент.

В будущем «Истории» станут доступны для всех сообществ. Администраторы групп получат возможность загружать видео и снимки с мобильных устройств и персональных компьютеров. Редакторам обществ советуют размещать интересные и яркие материалы в Сети, способные увлечь людей.
Домбровский Сергей
Новости по теме
«ВКонтакте» запустила тестирование функции «Истории» для сообществ
«ВКонтакте» запустила тестирование функции «Истории» для сообществ

«ВКонтакте» запустила тестирование новой функции «Истории» для сетевых сообществ. Аналогичный сервис уже присутствует в Facebook и Instagram.

«ВКонтакте» позволили сообществам рассылать сообщения подписчикам
«ВКонтакте» позволили сообществам рассылать сообщения подписчикам

Администрация «ВКонтакте» разрешила сообществам присылать подписчикам личные сообщения. Для этого будет необходимо разрешение самого подписчика.

«ВКонтакте» добавил на мобильные устройства новый сервис
«ВКонтакте» добавил на мобильные устройства новый сервис

Социальная сеть «ВКонтакте» уже запустила новый сервис «Истории» на мобильные устройства. Об этом объявила пресс-служба компании Mail.Ru Group.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости