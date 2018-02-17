«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории»

Популярная социальная сеть в российском сегменте рынка «ВКонтакте» позволит сообществам публиковать временную информацию («Истории»), которая исчезает в течение суток. Сведения об этом распространяют сотрудники виртуального ресурса.

Домбровский Сергей

Группам позволят загружать во «ВКонтакте» фотографии, видеоролики и прочую временную информацию. Данные исчезнут через 24 часа после их публикации. «Истории» появились во «ВКонтакте» в 2016 году и пользуются популярностью у пользователей. Сейчас могут размещать временную информацию на данном виртуальном ресурсе могут только группы, прошедшие отбор и получившие одобрение алгоритма «Прометей». Данный сервис выявляет наиболее пользующийся спросом контент.В будущем «Истории» станут доступны для всех сообществ. Администраторы групп получат возможность загружать видео и снимки с мобильных устройств и персональных компьютеров. Редакторам обществ советуют размещать интересные и яркие материалы в Сети, способные увлечь людей.