Хакеры атаковали рязанский правительственный сайт

Наталья Епихина, являющаяся официальным уполномоченным по правам Человека по всей Рязанской области, заявила о том, что сайт ombudsman.ryazangov.ru был взломан злоумышленниками.

Александр Вест

В социальной сети Facebook в своём аккаунте Епихина обнародовала информацию о том, что государственный сайт рязанского правительства подвергался хакерской атаке. Омбудсмен заявила, что подобное вмешательство в работу сайта она считает прямой провокацией против работы института уполномоченных, в связи с чем она намерена подать официальное заявление в правоохранительные органы. Заметим, информация об осуществлённом взломе правительственного ресурса была размещена непосредственно на сайте, ставшем жертвой кибератаки.На сайте разместили данные о соболезнованиях, направленных жертвам падения авиалайнера Ан-148, а сам текст обнародованного сообщения содержал множественные орфографические ошибки.