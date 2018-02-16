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| | Хакеры атаковали рязанский правительственный сайт

Хакеры атаковали рязанский правительственный сайт

Сегодня, 14:15
Наталья Епихина, являющаяся официальным уполномоченным по правам Человека по всей Рязанской области, заявила о том, что сайт ombudsman.ryazangov.ru был взломан злоумышленниками.

Хакеры атаковали рязанский правительственный сайт

 

В социальной сети Facebook в своём аккаунте Епихина обнародовала информацию о том, что государственный сайт рязанского правительства подвергался хакерской атаке. Омбудсмен заявила, что подобное вмешательство в работу сайта она считает прямой провокацией против работы института уполномоченных, в связи с чем она намерена подать официальное заявление в правоохранительные органы. Заметим, информация об осуществлённом взломе правительственного ресурса была размещена непосредственно на сайте, ставшем жертвой кибератаки.

На сайте разместили данные о соболезнованиях, направленных жертвам падения авиалайнера Ан-148, а сам текст обнародованного сообщения содержал множественные орфографические ошибки.
Александр Вест
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