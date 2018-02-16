Роскомнадзор увеличивает скорость блокировки сайтов

Сотрудники Роскомнадзора вместе с работниками компаний-операторов разрабатывают новый механизм выгрузки запрещенных данных из Единого реестра. Это обеспечит увеличение скорости блокировки сайтов с противоправным контентом.

Домбровский Сергей

По словам представителей Роскомнадзора, с начала этого года 70 операторов внедрили современный механизм. Еще 35 компаний проводят испытания новых возможностей. В случае получения положительных результатов они возьмут на вооружение передовую систему. Основным положительным моментом выгрузки запрещенной информации из Единого реестра является получение оператором исключительно новых данных, а не всего блока сведений, как раньше. В итоге процесс блокировки виртуальных ресурсов с противоправным контентом происходит в пять раз быстрее, чем прежде.Роскомнадзор контролирует сайты, в случае обнаружения сомнительной информации на интернет-площадках им запрещается работать в Сети. Ранее «ВКонтакте» назвали самым популярным ресурсом для распространения наркотиков. В группу риска чаще остальных попадают подростки.