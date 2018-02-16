Обнаружен способ прочитать сообщения из WhatsApp даже после удаления

Специалисты обнаружили возможность по восстановлению удаленных сообщений из истории уведомлений Android. Касается это, в частности мессенджера WhatsApp. По мнению экспертов, сообщения в приложении можно сохранить навсегда даже в том случае, если отправитель решит удалить их.

Николай Офицеров

Представители западных хайтек-порталов утверждают, что переписка может оставаться в памяти устройства, если была применена функция цитирования.Профильные источники СМИ еще в октябре 2017 года выступали с заилением о том, что в приложении появилась функция по полному удалению сообщений из WhatsApp. Сделать это можно, если отправлен текст был по ошибке или отправитель не желает, чтобы записи оставались в переписке. Данная функция сработала, однако не полностью, потому для того, чтобы сообщение было сохранено, достаточно лишь его процитировать или же ответить напрямую.В инструкциях WhatsApp отмечается, что сообщения могут быть удалены лишь в течении семи минут с момента отправки. Однако, о возможности продления срока их ранения с помощью кавычек или же функции ответа не отмечается ничего. Портал также отмечает, что ранее специалисты обнаружили возможность по восстановлению удаленных сообщений непосредственно из истории уведомлений операционной системы Android.