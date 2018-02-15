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| | В России программисты создают бесплатную сеть Wi-Fi

В России программисты создают бесплатную сеть Wi-Fi

Вчера, 21:45
Программные специалисты из России работают над децетрализированной сетью Wi-Fi, которая сможет объединить роутеры и хип-споты по всей планете. Техническую работу Wi-Fi сети обеспечит реклама, которую будут видеть пользователи.

В России программисты создают бесплатную сеть Wi-Fi

 

Создатели сети Radius Wi-Fi, идентифицирующей пользователя телефона по номеру, работают над децентрализованной World Wi-Fi, которая сможет объединить роутеры с публичными точками доступа в глобальную сеть. Всемирную сеть разделят на три группы, в которую войдут владельцы роутеров, пользователи сети и рекламодатели.

Сообщается, что в планах разработчиков покрыть всю жилую застройку, то есть владельцы роутеров смогут включить свои устройства в систему. Подключение роутера к системе беспроводного интернета обеспечит пассивный доход его владельцу, а кроме того позволит эффективнее распространять рекламу рекламодателям с учетом целевой аудитории.

Запуск данной платформы назначен на начало лета 2018 года. Сообщается, что через три года к системе можно будет подключить 20 млн роутеров.
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