Роман Шишковой и Дурова находит новые подтверждения: Экс-возлюбленная Тимати стала прототипом для стикеров в Telegram

Экс-возлюбленная рэп-певца Тимати, тюменская модель Алена Шишкова, вдохновила создателя Telegram на создание новых стикеров мессенджера. Теперь красотка появилась в каждом смартфоне, на котором установлен данный сервис.

20 разных картинок демонстрируют Алену в новом образе. Девушка с розой, девушка-ниндзя, красавица с сердечком, и много других стикеров с изображением Алены теперь могут помочь пользователям Telegram выразить свои чувства и эмоции.

Дарья Светозарова

Мать дочери Тимати написала о том, что стала прообразом серии стикеров для мессенджера в своем микроблоге в Instagram. Отмечается, что таким образом Павел Дуров решил увековечить вице-мисс Россия. Популярность Алены в Instagram просто зашкаливает. Теперь о новинке знают шесть миллионов пользователей интернета, подписанных на ее аккаунт.