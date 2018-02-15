«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Мнения

«Пьющая балерина - повод для почитания»: Анастасию Волочкову уличили в алкоголизме

Балерина вновь попала под прицел поклонников.

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

От Редактора

История одного метеорита: Россия и США работают над книгой о челябинской аномалии

Челябинский метеорит оставил после себя много вопросов.

Сюжеты :

Ученые создали совершенное лекарство для экстренного лечения гриппа В Windows 10 появится режим максимальной производительности Врачи определили, какой тест точнее показывает риск рецидива рака груди Появился символ-киллер, убивающий iPhone и Mac Анастасия Волочкова ушла с профессиональной сцены в маленький Большой театр Дмитрий Маликов передал Льву Лещенко эстафету Ice Bucket Challenge Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета
| | Роман Шишковой и Дурова находит новые подтверждения: Экс-возлюбленная Тимати стала прототипом для стикеров в Telegram

Роман Шишковой и Дурова находит новые подтверждения: Экс-возлюбленная Тимати стала прототипом для стикеров в Telegram

Вчера, 20:43
Экс-возлюбленная рэп-певца Тимати, тюменская модель Алена Шишкова, вдохновила создателя Telegram на создание новых стикеров мессенджера. Теперь красотка появилась в каждом смартфоне, на котором установлен данный сервис.

Роман Шишковой и Дурова находит новые подтверждения: Экс-возлюбленная Тимати стала прототипом для стикеров в Telegram

 

20 разных картинок демонстрируют Алену в новом образе. Девушка с розой, девушка-ниндзя, красавица с сердечком, и много других стикеров с изображением Алены теперь могут помочь пользователям Telegram выразить свои чувства и эмоции.

 

Мать дочери Тимати написала о том, что стала прообразом серии стикеров для мессенджера в своем микроблоге в Instagram. Отмечается, что таким образом Павел Дуров решил увековечить вице-мисс Россия. Популярность Алены в Instagram просто зашкаливает. Теперь о новинке знают шесть миллионов пользователей интернета, подписанных на ее аккаунт.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Новым лицом Telegram стала бывшая девушка Тимати
Новым лицом Telegram стала бывшая девушка Тимати

В сети был опубликован видеоролик, посвящённый очередным обновлениям клиента весьма популярного мессенджера Telegram, в котором появилась бывшая возлюбленная

В Telegram появились стикеры в виде Крымского моста
В Telegram появились стикеры в виде Крымского моста

Крымский мост стал частью эмоциональных стикеров для мессенджера Telegram. Теперь каждый желающий может его использовать для передачи определенного посыла в

МИД РФ создал свой набор стикеров для мессенджера Telegram
МИД РФ создал свой набор стикеров для мессенджера Telegram

МИД РФ заявил о запуске собственного на базе мессенджера Telegram, на котором пользователей ожидают собственные стикеры ведомства, актуальные новости и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости