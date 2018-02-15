Китайцы снова смогут смотреть диснеевские мультики благодаря Alibaba

По законам КНР, иностранные компании не могут транслировать свой контент китайской аудитории без наличия соответствующего соглашения с фирмой-посредником. Отмечается, что китайский интернет-гигант Alibaba договорился с американской студией Disney о возвращении мультфильмов в сегмент интернета Поднебесной.

Дарья Светозарова

Правила о посредничестве в поставке контента китайских компаний были введены для того, чтобы правительство Поднебесной смогло более эффективно подвергать информацию цензуре и ограничивать доступ китайским пользователям к тем данным, которые власти считают «неудобными». Из-за этого в Китае до сих пор запрещен доступ к американским соцсетям Facebook и Twitter, а также сервисам iBooks и iTunes Movies.Однако имеют место случаи, когда стороны достигают взаимовыгодных договоренностей. В их числе соглашения Alibaba с каналом NBC и кинокомпанией Sony. Также китайцы смогли посмотреть американские сериалы «Черное зеркало» и «Очень странные дела» от Netflix благодаря посредничеству портала iQIYI, принадлежащего Baidu. А контент BuzzFeed жители Поднебесной могут мониторить благодаря новостной платформе Toutiao.