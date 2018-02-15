Netflix представил приложение для измерения продолжительности отношений

Создатели сериала «Черное зеркало» совместно с телеканалом Netflix запустили приложение, основной задачей которого является нахождение того, является ли избранница (или избранник) идеальной парой для определенного пользователя. Узнать это можно в программе под названием Coach.

Николай Офицеров

Представители компании Netflix отметили, что Coach это приложение, выпущенное по мотивам одной из серий крайнего сезона «Черного зеркала». В нем говорилось о приложении, уникальная особенность которого в возможности предсказывать длительность романтических отношений.«Доверяй системе! Используй Coach, чтобы максимально точно узнать, насколько идеальной парой для тебя является твой партнер», - заявили представители компании в Twitter, разместив ссылку на новый продукт.Чтобы узнать, сколько продлятся отношения с партнером, следует зайти на сайт, где будет сгенерирована уникальная ссылка. Ею следует поделиться со своим партнером, после чего пара должна одновременно нажать на кнопку.В эпизоде под названием «Повесьте диджея» похожий сервис используется всеми для свиданий. Пары, которые образовываются с его помощью, получают определенное время для отношений, после чего обязаны расставаться. Только по результатам их реакций сервис находит идеальную пару для каждого.