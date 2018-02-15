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| | Netflix представил приложение для измерения продолжительности отношений

Netflix представил приложение для измерения продолжительности отношений

Сегодня, 15:35
Создатели сериала «Черное зеркало» совместно с телеканалом Netflix запустили приложение, основной задачей которого является нахождение того, является ли избранница (или избранник) идеальной парой для определенного пользователя. Узнать это можно в программе под названием Coach.

Netflix представил приложение для измерения продолжительности отношений

 

Представители компании Netflix отметили, что Coach это приложение, выпущенное по мотивам одной из серий крайнего сезона «Черного зеркала». В нем говорилось о приложении, уникальная особенность которого в возможности предсказывать длительность романтических отношений.

«Доверяй системе! Используй Coach, чтобы максимально точно узнать, насколько идеальной парой для тебя является твой партнер», - заявили представители компании в Twitter, разместив ссылку на новый продукт.

Чтобы узнать, сколько продлятся отношения с партнером, следует зайти на сайт, где будет сгенерирована уникальная ссылка. Ею следует поделиться со своим партнером, после чего пара должна одновременно нажать на кнопку.

В эпизоде под названием «Повесьте диджея» похожий сервис используется всеми для свиданий. Пары, которые образовываются с его помощью, получают определенное время для отношений, после чего обязаны расставаться. Только по результатам их реакций сервис находит идеальную пару для каждого.
Николай Офицеров
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