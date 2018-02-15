Netflix представил приложение для измерения продолжительности отношений

Представители компании Netflix отметили, что Coach это приложение, выпущенное по мотивам одной из серий крайнего сезона «Черного зеркала». В нем говорилось о приложении, уникальная особенность которого в возможности предсказывать длительность романтических отношений.
«Доверяй системе! Используй Coach, чтобы максимально точно узнать, насколько идеальной парой для тебя является твой партнер», - заявили представители компании в Twitter, разместив ссылку на новый продукт.
Чтобы узнать, сколько продлятся отношения с партнером, следует зайти на сайт, где будет сгенерирована уникальная ссылка. Ею следует поделиться со своим партнером, после чего пара должна одновременно нажать на кнопку.
В эпизоде под названием «Повесьте диджея» похожий сервис используется всеми для свиданий. Пары, которые образовываются с его помощью, получают определенное время для отношений, после чего обязаны расставаться. Только по результатам их реакций сервис находит идеальную пару для каждого.