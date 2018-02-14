В России наблюдается глобальный сбой в работе YouTube

Пользователи видеохостинга YouTube из России жалуются на неполадки в функционировании сервиса, при использовании ПК. В частности, юзеры не могут включить видеоролики – вместо них высвечивается черный экран.

Судя по жалобам русскоязычных пользователей YouTube в социальных сетях, на ресурсе произошёл глобальный сбой. Из-за него юзеры лишены возможности включать видеоплеер при просмотре роликов – показывается только черный экран, нет даже рекламной вставки.Многие пользователи из России напуганы тем, что это может означать окончательную блокировку доступа в видеохостингу российскими властями. Данное предположение имеет единичные подтверждения – при использовании точки доступа из любой другой страны мира YouTube вновь начинает работать в обычном режиме.О большинстве выявленных неполадок с ресурсом сообщили пользователи ПК, в то время как проблем с воспроизведением видео на мобильных устройствах пока не было замечено.