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| | В России наблюдается глобальный сбой в работе YouTube

В России наблюдается глобальный сбой в работе YouTube

Вчера, 21:35
Пользователи видеохостинга YouTube из России жалуются на неполадки в функционировании сервиса, при использовании ПК. В частности, юзеры не могут включить видеоролики – вместо них высвечивается черный экран.

В России наблюдается глобальный сбой в работе YouTube

 

Судя по жалобам русскоязычных пользователей YouTube в социальных сетях, на ресурсе произошёл глобальный сбой. Из-за него юзеры лишены возможности включать видеоплеер при просмотре роликов – показывается только черный экран, нет даже рекламной вставки.

Многие пользователи из России напуганы тем, что это может означать окончательную блокировку доступа в видеохостингу российскими властями. Данное предположение имеет единичные подтверждения – при использовании точки доступа из любой другой страны мира YouTube вновь начинает работать в обычном режиме.

О большинстве выявленных неполадок с ресурсом сообщили пользователи ПК, в то время как проблем с воспроизведением видео на мобильных устройствах пока не было замечено.
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