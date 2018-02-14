В Chrome началась блокировка неприемлемой рекламы

С 15 февраля текущего года в браузере Chrome будет блокироваться рекламный контент, не соответствующий правилам компании. Ранее сообщалось о намерении Google ограничить доступ к рекламе 42% рекламодателей, среди которых оказались Forbes, Chicago Tribune, Los Angeles Times.

Google выступила с заявлением о том, что с 15 февраля будет начата блокировка рекламы в браузере Chrome, если она не соответствует правилам ресурса. Возможность подобного шага была анонсирована компанией еще в апреле 2017 года, в том же году был опубликован список норм и запретов для онлайн-рекламы. Запрещенными стали всплывающие окна, объемная реклама на более чем 30% экрана, рекламные ролики с автоматически включающимся звуковым сопровождением и реклама с наличием обратного отсчета.В случае не исправления публикуемого формата рекламы, в Chrome могут быть заблокированы свыше 40% рекламодателей, среди которых Forbes, Chicago Tribune, Los Angeles Times.