«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | Эксперты обнаружили в Skype брешь, угрожающую безопасности ПК

Эксперты обнаружили в Skype брешь, угрожающую безопасности ПК

Вчера, 19:20
Эксперты обнаружили в популярном мессенджере Skype слабое место, которые хакеры могут использовать для взлома компьютера. е угрожает устройствам, работающим на базе ОС Windows. В Microsoft подтвердили свою осведомленность в этом вопросе, но путей решения еще не нашли.

Эксперты обнаружили в Skype брешь, угрожающую безопасности ПК

 

О задержке выхода защитного патча объявил сотрудник службы безопасности корпорации Стефан Кантак. Об уязвимости он сообщил еще в сентябре 2017-го, но с тех пор «слабину» так и не устранили. Разработчик подтвердили, что для «лечения» мессенджера придется переписывать весь программный код. Остается дождаться выхода апгрейда Skype – тогда вопрос уязвимости отпадет сам собой.

Эксперты предупреждают, что кибервзломщики могут использовать прореху в защите, как окно для вброса вируса. Тот, в свою очередь, инфицирует библиотеку DLL и откроет доступ к системе ПК.
Дарья Светозарова
Новости по теме
С 1 июля Microsoft прекратит поддержку Skype
С 1 июля Microsoft прекратит поддержку Skype

Microsoft разослала пользователям уведомления о том, что с 1 июля поддержка мессенджера Skype будет прекращена. Сначала решение коснется версий программы для

Microsoft прекращает поддержку Skype на телевизорах
Microsoft прекращает поддержку Skype на телевизорах

Стратегия развития мессенджера Skype претерпела некоторые изменения, которые уже подтвердили разработчики из Microsoft. По их словам, вскоре поддержка Skype на

Microsoft обновила десктопную версию Skype для Windows
Microsoft обновила десктопную версию Skype для Windows

Корпорация Microsoft выпустила новую версию мессенджера Skype. Многие пользователи сети отнеслись к обновлению скептически на фоне недавнего сбоя в работе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости