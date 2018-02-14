Эксперты обнаружили в Skype брешь, угрожающую безопасности ПК

Эксперты обнаружили в популярном мессенджере Skype слабое место, которые хакеры могут использовать для взлома компьютера. е угрожает устройствам, работающим на базе ОС Windows. В Microsoft подтвердили свою осведомленность в этом вопросе, но путей решения еще не нашли.

Дарья Светозарова

О задержке выхода защитного патча объявил сотрудник службы безопасности корпорации Стефан Кантак. Об уязвимости он сообщил еще в сентябре 2017-го, но с тех пор «слабину» так и не устранили. Разработчик подтвердили, что для «лечения» мессенджера придется переписывать весь программный код. Остается дождаться выхода апгрейда Skype – тогда вопрос уязвимости отпадет сам собой.Эксперты предупреждают, что кибервзломщики могут использовать прореху в защите, как окно для вброса вируса. Тот, в свою очередь, инфицирует библиотеку DLL и откроет доступ к системе ПК.