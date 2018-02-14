Самая одинокая лягушка в мире зарегистрировалась на сайте знакомств

Ученые безуспешно пытаются отыскать партнершу для самца боливийской лягушки. Этот представитель земноводных по имени Ромео остался последним в своем виде, и это всерьез тревожит исследователей, особенно в День Всех Влюбленных.

Дарья Светозарова

Они пишут, что их питомцу просто должно повезти в любви в этот праздник. Ученые даже организовали сбор средств на поиски самки для Ромео. Руководит сбором денег специалист по сохранению вымирающих видов Артуро Муньес. Деньги исследователям нужны для организации экспедиций на поиск женской особи боливийской лягушки. Они намерены исследовать вдоль и поперек все ручьи и реки Боливии, взять образцы воды, чтобы найти образцы ДНК самок Sehuencas.История Ромео может стать трагичной, поскольку жить ему осталось не больше пяти лет. За прошедшие десять лет его жизни эксперты так и не смогли найти ему пару. Кажется, что и сам питомец отчаялся, ведь он почти не издает брачное кваканье, а только сидит в своем террариуме и сторонится людей, прячась от них за камнями. Только еда может выманить его из укрытия, но настроение у него все равно печальное.