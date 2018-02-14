Хейтеры 14 февраля объединились против святого Валентина

Часть пользователей интернета признались, что ненавидят 14 февраля в силу субъективных причин – кого-то в этот день бросил любимый человек, а кто-то его так и не встретил. Зрелище же целующихся и поедающих шоколадные сердечки влюбленных наводит на них тоску. В Сети начался настоящий флешмоб хейтеров Валентинова дня. Комментаторы стали писать, что в этом году они будут праздновать только Масленицу, которую в 2018 отмечают с 12 по 18 февраля.
Остальные начали вспоминать своих бывших возлюбленных, которые сделали им пакости именно в День всех влюбленных. Лишь один из участников флешмоба «Валентинки для бывших» признался, что ему этот день доставляет радость – три года назад 14 февраля он официально оформил развод.