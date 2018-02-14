Хейтеры 14 февраля объединились против святого Валентина

День святого Валентина продолжает уверенно покорять планету, несмотря на неоднозначное отношение к нему многих православных верующих. Последние ассоциируют 14 февраля с Содомом и Гоморрой, ибо тот самый Валентин, по одной из версий, навлек на себя гнев Римского императора тем, что венчал альтернативно ориентированных солдат древнеримской армии. Однако многие вовсе не поэтому решили игнорировать День Всех Влюбленных.

Дарья Светозарова

Часть пользователей интернета признались, что ненавидят 14 февраля в силу субъективных причин – кого-то в этот день бросил любимый человек, а кто-то его так и не встретил. Зрелище же целующихся и поедающих шоколадные сердечки влюбленных наводит на них тоску. В Сети начался настоящий флешмоб хейтеров Валентинова дня. Комментаторы стали писать, что в этом году они будут праздновать только Масленицу, которую в 2018 отмечают с 12 по 18 февраля.Остальные начали вспоминать своих бывших возлюбленных, которые сделали им пакости именно в День всех влюбленных. Лишь один из участников флешмоба «Валентинки для бывших» признался, что ему этот день доставляет радость – три года назад 14 февраля он официально оформил развод.