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| | Британские хакеры «выращивали» криптовалюты с помощью рекламного щита

Британские хакеры «выращивали» криптовалюты с помощью рекламного щита

Вчера, 18:04
В Лондоне хакеры взломали систему рекламного щита и превратили его в криптовалютную «ферму». О новой схеме, к которой прибегают мошенники, рассказал консультант по мобильному интернету Теренс Эден.

Британские хакеры «выращивали» криптовалюты с помощью рекламного щита

 

Он сделал фото рекламного экрана, занимающего всю стену одного из лондонских магазинов. При этом он сообщил, что на щите установлена операционка Windows. Экран демонстрирует большой рабочий стол с множеством иконок. Одно из открытых окон – это программа-майнер NiceHash. Подчеркивается, что это приложение эффективно для не очень современных ПК. Блогер добавил, что открытый кошелек начинается с буквенно-числовой комбинации 3Jgi6. Он уточнил, что более осведомленные пользователи поймут, кому он принадлежит.

По словам блогера, он впервые видит щит, который «выращивает» криптовалюту. Однако ранее он неоднократно встречал «битые Windows» и писал о них в своих блогах.
Дарья Светозарова
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