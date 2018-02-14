Британские хакеры «выращивали» криптовалюты с помощью рекламного щита

В Лондоне хакеры взломали систему рекламного щита и превратили его в криптовалютную «ферму». О новой схеме, к которой прибегают мошенники, рассказал консультант по мобильному интернету Теренс Эден.

Дарья Светозарова

Он сделал фото рекламного экрана, занимающего всю стену одного из лондонских магазинов. При этом он сообщил, что на щите установлена операционка Windows. Экран демонстрирует большой рабочий стол с множеством иконок. Одно из открытых окон – это программа-майнер NiceHash. Подчеркивается, что это приложение эффективно для не очень современных ПК. Блогер добавил, что открытый кошелек начинается с буквенно-числовой комбинации 3Jgi6. Он уточнил, что более осведомленные пользователи поймут, кому он принадлежит.По словам блогера, он впервые видит щит, который «выращивает» криптовалюту. Однако ранее он неоднократно встречал «битые Windows» и писал о них в своих блогах.