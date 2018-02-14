Британские хакеры «выращивали» криптовалюты с помощью рекламного щита

Он сделал фото рекламного экрана, занимающего всю стену одного из лондонских магазинов. При этом он сообщил, что на щите установлена операционка Windows. Экран демонстрирует большой рабочий стол с множеством иконок. Одно из открытых окон – это программа-майнер NiceHash. Подчеркивается, что это приложение эффективно для не очень современных ПК. Блогер добавил, что открытый кошелек начинается с буквенно-числовой комбинации 3Jgi6. Он уточнил, что более осведомленные пользователи поймут, кому он принадлежит.
По словам блогера, он впервые видит щит, который «выращивает» криптовалюту. Однако ранее он неоднократно встречал «битые Windows» и писал о них в своих блогах.