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| | В Сети появился сервис для знакомства пользователей с одинаковыми паролями

В Сети появился сервис для знакомства пользователей с одинаковыми паролями

Сегодня, 17:04
Весьма уникальный сервис для интернет-знакомств появился в Сети благодаря программисту по имени Криштоф Заяц, создавшего сайт в шутку, назвав его Worlds of Heart. На сайте пользователей может свести наличие одинакового пароля, который люди вводят при регистрации.

В Сети появился сервис для знакомства пользователей с одинаковыми паролями

 

На сайте пользователю нужно указать свой никнейм и пароль, а также адрес электронной почты, на который придёт уведомление, если в системе зарегистрируется человек, использующий такой же пароль. В случае уникальности введённого пароля сайт уведомляет пользователя, что людей, использующих ту же комбинацию символов, найдено не было. Данный довольно необычный сервис сразу же попал во внимание пользователей многих социальных сетей, где обрёл высокую популярность.

После того, как многие пользователи стали испытывать свою удачу, регистрируясь на сайте Заяца, программисту пришлось снабдить главную страницу сервиса надписью, предупреждающей об опасности введения своего основного пароля, которым люди пользуются при авторизации в других сервисах в Сети.
Александр Вест
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