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| | В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте»

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте»

Сегодня, 16:41
В Китае разблокировали «ВКонтакте». Информацию об этом распространяют работники социальной сети. Теперь жители КНР получили доступ к этому виртуальному ресурсу.

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте»

 

«ВКонтакте» доступна для владельцев персональных компьютеров и мобильных устройств. На территории КНР эту социальную сеть заблокировали в 2016 году. Администрация в Пекине ведет жесткую политику с виртуальными ресурсами. При обнаружении запрещенного контента, который не соответствует действующему законодательству страны, социальные сети блокируются.

В КНР запретили передавать сообщения с помощью мессенджера WhatsApp. Это произошло осенью прошлого года перед заседанием коммунистической партии Китая. Представители «ВКонтакте» рады тому, что их ресурс стал доступен для жителей КНР. В Пекине выступают за ограничение просмотра запрещенного в государстве контента. При этом власть державы не церемонится с нарушителями. При малейшем поводе сайты блокируются, возможность пользоваться сервисом появляется только после обеспечения соответствия контента с действующими нормами в КНР.
Домбровский Сергей
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