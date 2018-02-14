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| | Павел Дуров прокомментировал уязвимость Telegram

Павел Дуров прокомментировал уязвимость Telegram

Сегодня, 15:46
Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал уязвимость мессенджера. На своем канале он написал, что пользователям нужно относиться к вбросам компаний по производству антивирусов с большей долей скепсиса.

Павел Дуров прокомментировал уязвимость Telegram

 

Программист подчеркивает, что эти компании пытаются преувеличить серьезность угрозы, чтобы получить более широкую огласку в прессе. На деле же речь идет не о реальной уязвимости сервиса, а о вредоносном коде внутри картинок формата png. Это значит, что юзер находится в безопасности, пока не откроет подозрительный файл.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Лаборатории Касперского» рассказывали о вирусах-майнерах в мессенджере. Он вредит ПК с операционкой от Windows. По их словам, хакеры пересылали файлы, содержащие вирусы под маской изображений.
Дарья Светозарова
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