Павел Дуров прокомментировал уязвимость Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал уязвимость мессенджера. На своем канале он написал, что пользователям нужно относиться к вбросам компаний по производству антивирусов с большей долей скепсиса.

Дарья Светозарова

Программист подчеркивает, что эти компании пытаются преувеличить серьезность угрозы, чтобы получить более широкую огласку в прессе. На деле же речь идет не о реальной уязвимости сервиса, а о вредоносном коде внутри картинок формата png. Это значит, что юзер находится в безопасности, пока не откроет подозрительный файл.Ранее сообщалось, что сотрудники «Лаборатории Касперского» рассказывали о вирусах-майнерах в мессенджере. Он вредит ПК с операционкой от Windows. По их словам, хакеры пересылали файлы, содержащие вирусы под маской изображений.