Новая необычная функция появилась в соцсети «ВКонтакте»

При нажатии на красную кнопку проверки, которая доступна непосредственно на сраничке профиля пользователя, откроется окно, в котором будут отображены общие увлечения, музыкальные предпочтения, а также вывод о том, насколько сложно будет налаживать первое знакомство и продолжать после этого общение. В этом окне также можно будет отправить необходимому адресату виртуальный подарок.
В проверке совместимости имеется возможность принять участие, как обычным пользователям, так и популярным персонам, однако их аккаунт должен пройти верификацию в социальной сети. Список интересов должен быть доступен публично.