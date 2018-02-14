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| | Новая необычная функция появилась в соцсети «ВКонтакте»

Новая необычная функция появилась в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 15:34
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» смогут довольно необычным образом принять участие в празднованиях Дня всех влюбленных. Администрация ресурса запустила необычную функцию «Проверка на совместимость». С ее помощью можно узнать, насколько два человека подходят друг другу.

Новая необычная функция появилась в соцсети «ВКонтакте»

 

При нажатии на красную кнопку проверки, которая доступна непосредственно на сраничке профиля пользователя, откроется окно, в котором будут отображены общие увлечения, музыкальные предпочтения, а также вывод о том, насколько сложно будет налаживать первое знакомство и продолжать после этого общение. В этом окне также можно будет отправить необходимому адресату виртуальный подарок.

В проверке совместимости имеется возможность принять участие, как обычным пользователям, так и популярным персонам, однако их аккаунт должен пройти верификацию в социальной сети. Список интересов должен быть доступен публично.
Николай Офицеров
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