Зафиксирован сбой в работе платежного сервиса Qiwi после устранения неполадок

13 февраля в платежном сервисе Qiwi произошел серьезный сбой. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники Qiwi причину неполадок не назвали, но извинились перед пользователями за временные неудобства.

Домбровский Сергей

По словам представителей платежного сервиса, технические специалисты активно устраняют проблемы и через непродолжительный отрезок времени работа системы наладится. Затем появилось сообщение о том, что все неудобства функционирования Qiwi ликвидированы. Однако пользователи продолжают жаловаться на работу системы. По словам юзеров, денежные средства перечисляются со значительной задержкой. При этом не приходят sms-сообщения.По мнению инсайдеров, причиной сбоя являются неполадки в базе данных сервиса. Представители Qiwi не комментируют догадки пользователей, предпочитая не разглашать данную информацию. По словам юзеров, технические специалисты устранили далеко не все проблемы, поскольку назвать работу ресурса хорошо налаженной теперь нельзя.