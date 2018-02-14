Роскачество назвало приложения для онлайн-знакомств опасными

По итогам крупного исследования, проводимого Роскачеством, стали известны отчеты о том, что личные данные посетителей мобильных приложений для знакомств хранятся без ключей шифрования. Следовательно, существует вероятность их попадания не в те руки.

Петр Иванов

Для проверки были взяты самые разные сегменты интернет-магазинов в России, например, такие как App Store и Google Play приложения. Их исследовали по 120 различным критериям. Как выяснилось, некоторые приложения вовсе не шифруют конфиденциальные данные пользователей, среди которых личная информация и фото.Не менее важно и то, что приложения для знакомств, открытые для всеобщего доступа, могут нести даже физическую опасность пользователям из-за раскрытия точной геолокации. При исследовании ставились самые большие оценки тем приложениям, которые дали неверные геоданные.По итогам, рейтинг приложений составили по параметрам не точной геолокации и сохранению личных данных пользователей.