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| | Хакер из России заявил об атаках в день выборов президента США

Хакер из России заявил об атаках в день выборов президента США

Вчера, 22:39
Российский хакер заявил о нападении в день выборов в США. Также он готов доказать это с помощью специалистов.

Хакер из России заявил об атаках в день выборов президента США

 

Хакер, ранее похитивший 1,5 миллиарда рублей со счетов отечественных кредитных организаций, сделал громкое заявление. По его словам, ранее он трудился в создании специального приложения, при помощи которого киберзлоумышленники смогли подтасовать итоги выборов президентской кампании в США осенью 2016 года. Он утверждает, что работал по указанию ФСБ и готов доказать свои слова.

По признанию хакера, его нынешнее содержание под стражей связано с заявлениями об атаках на американскую партию демократов, Всемирное антидопинговое агентство, МОК. Факт нападения хакер может доказать в случае присутствия юристов и экспертов в сфере IT. Также он готов подтвердить связь Кремля хакерскими группировками Cozy bear и Fancy bear. Киберспециалист сообщает, что работал по указанию экс-майора ФСБ Дмитрия Докучаева, он отрицает свою связь и знакомство с хакером. Силовика уволили из спецслужб, он арестовал по делу о госизмене.
Никита Готский
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