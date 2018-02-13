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| | Google манипулирует беременными женщинами, не выдавая информацию про аборты

Google манипулирует беременными женщинами, не выдавая информацию про аборты

Вчера, 21:37
Компания Google способна манипулировать беременным женщинами, не предоставляя данные о клиниках для проведения аборта. С такой информацией вступает Gizmondo.

Google манипулирует беременными женщинами, не выдавая информацию про аборты

 

По мнению СМИ, кризисные пункты предлагают свои услуги при помощи механизмам ранжирования. Данная система ссылается на информацию, которую внедряют в сервис фолловеры. В таких организациях работники стараются отговорить девушек делать аборт, предлагая альтернативные варианты. Обзоры клиник могу показать воздействие на позиционирование организации в итогах поиска. Если противник прерывания беременности ставит низкие баллы больницам и высокие кризисным, последние станут чаще появляться в поиске.

В Google отметили, что такие результаты не связаны с ключевыми словами, но все свои секреты компания не раскрыла. При этом разработчики все же обещают разобраться в произошедшем.
Никита Готский
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