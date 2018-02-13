Компания Google способна манипулировать беременным женщинами, не предоставляя данные о клиниках для проведения аборта. С такой информацией вступает Gizmondo.

Никита Готский

По мнению СМИ, кризисные пункты предлагают свои услуги при помощи механизмам ранжирования. Данная система ссылается на информацию, которую внедряют в сервис фолловеры. В таких организациях работники стараются отговорить девушек делать аборт, предлагая альтернативные варианты. Обзоры клиник могу показать воздействие на позиционирование организации в итогах поиска. Если противник прерывания беременности ставит низкие баллы больницам и высокие кризисным, последние станут чаще появляться в поиске.В Google отметили, что такие результаты не связаны с ключевыми словами, но все свои секреты компания не раскрыла. При этом разработчики все же обещают разобраться в произошедшем.