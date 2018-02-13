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| | Необычная группа «ВКонтакте» взорвала сеть

Необычная группа «ВКонтакте» взорвала сеть

Вчера, 19:36
С конца прошедшей недели в социальной сети «ВКонтакте» начала приобретать популярность группа «Вижу рифмы», созданная Алексеем Дубаниным. По словам создателя паблика, он намерен утомлять поклонников своего творчества собственной «параноидальной потребностью» рифмовать все подряд.

Необычная группа «ВКонтакте» взорвала сеть

 

В «ВКонтакте» стремительно начал набирать популярность остроумный паблик «Вижу рифмы». По признанию создателя группы Алексея Дубанина, однажды он просто решил создать в Сети место, где мог бы упражняться в стихосложении.

Необычная группа «ВКонтакте» взорвала сеть

 

Сейчас в группе более 43 тысяч подписчиков. Во время анонса данного паблика в Facebook экс-пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Горбушкин высказался о «Вижу рифмы» как о том, который имеет все шансы претендовать на звание лучшего паблика этого года.

Тематика сообщества затрагивает самые разнообразные темы, близкие читателю – от маргинальной философии до субтитров вирусных видеороликов. Однако все они имеют связующими звеньями стихотворную форму изложения и наличие определенной доли черного юмора.
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