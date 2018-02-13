Необычная группа «ВКонтакте» взорвала сеть

С конца прошедшей недели в социальной сети «ВКонтакте» начала приобретать популярность группа «Вижу рифмы», созданная Алексеем Дубаниным. По словам создателя паблика, он намерен утомлять поклонников своего творчества собственной «параноидальной потребностью» рифмовать все подряд.

В «ВКонтакте» стремительно начал набирать популярность остроумный паблик «Вижу рифмы». По признанию создателя группы Алексея Дубанина, однажды он просто решил создать в Сети место, где мог бы упражняться в стихосложении.

Сейчас в группе более 43 тысяч подписчиков. Во время анонса данного паблика в Facebook экс-пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Горбушкин высказался о «Вижу рифмы» как о том, который имеет все шансы претендовать на звание лучшего паблика этого года.Тематика сообщества затрагивает самые разнообразные темы, близкие читателю – от маргинальной философии до субтитров вирусных видеороликов. Однако все они имеют связующими звеньями стихотворную форму изложения и наличие определенной доли черного юмора.