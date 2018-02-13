Настя Рыбка лидирует по запросам в PornHub

Любительница ночного секса на московских набережных Настя Рыбка стала лидером в топ-5 по запросам на PornHub. Об этом сообщается в TJournal.

Согласно данным издания, четыре из пяти самых продвигаемых запросов российских пользователей связаны с Настей Рыбкой. Тренды PornHub отображаются только в мобильной версии.

Никита Готский

Блогер, автор книги по обольщению мужчин Анастасия Вашукевич, она же Настя Рыбка, стала известной после секс-скандала на московской набережной, а также громкого расследования о ее общении с олигархом Олегом Дерипаской.Предприниматель подал в суд на девушку и ее друга за обнародование данных, которые касаются личной жизни Дерипаски. По решению суда, Роскомнадзор постановил заблокировать в интернете такие материалы. Это вызвало неудовольствие по поводу посягательства на свободу распространения мировой Сети в РФ у некоторых деятелей СМИ.