Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Настя Рыбка лидирует по запросам в PornHub

Настя Рыбка лидирует по запросам в PornHub

Вчера, 18:18
Любительница ночного секса на московских набережных Настя Рыбка стала лидером в топ-5 по запросам на PornHub. Об этом сообщается в TJournal.

Настя Рыбка лидирует по запросам в PornHub

 

Согласно данным издания, четыре из пяти самых продвигаемых запросов российских пользователей связаны с Настей Рыбкой. Тренды PornHub отображаются только в мобильной версии.

 

Блогер, автор книги по обольщению мужчин Анастасия Вашукевич, она же Настя Рыбка, стала известной после секс-скандала на московской набережной, а также громкого расследования о ее общении с олигархом Олегом Дерипаской.

Предприниматель подал в суд на девушку и ее друга за обнародование данных, которые касаются личной жизни Дерипаски. По решению суда, Роскомнадзор постановил заблокировать в интернете такие материалы. Это вызвало неудовольствие по поводу посягательства на свободу распространения мировой Сети в РФ у некоторых деятелей СМИ.
Никита Готский
Новости по теме
Настя Рыбка разочаровалась в сексуальных талантах Павла Дурова
Настя Рыбка разочаровалась в сексуальных талантах Павла Дурова

Известная модель Настя Рыбка сообщила о личной встрече с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым. При этом Анастасия подчеркнула, что встреча стала

Героиня секса на набережной в Москве рассказала, как
Героиня секса на набережной в Москве рассказала, как "охотилась" на Дерипаску

Героиня секс-видео на набережной Москвы, которая призналась в отношениях с миллиардером Олегом Дерипаской, рассказала всю правду про «охоту на оленя».

Девушка, занявшаяся сексом на набережной Москвы, оказалась экс-любовницей Дерипаски
Девушка, занявшаяся сексом на набережной Москвы, оказалась экс-любовницей Дерипаски

Одна из девушек, которые оказались в самом центре секс-скандала, некогда состояла в любовных отношениях с Олегом Дерипаской. 21-летняя Настя Рыбка, которую во

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости