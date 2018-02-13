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| | «Яндекс.Маркет»: Женщины активнее мужчин ищут подарки на 14 февраля

«Яндекс.Маркет»: Женщины активнее мужчин ищут подарки на 14 февраля

Сегодня, 17:05
Официальная статистика говорит о том, что женщины в несколько раз активнее мужской половины занимаются поисками подарка на 14 февраля. Соответствующая статистика была предоставлена представителями «Яндекса», которые ссылались на собственные сервисы «Яндекс. Деньги» и «Яндекс. Маркет».

«Яндекс.Маркет»: Женщины активнее мужчин ищут подарки на 14 февраля

 

Накануне Дня Всех влюбленных женщины активно занимаются поисками подарков для своих возлюбленных. Статистика однозначно на их стороне, ведь более 75% пользователей, которые интересовались тематическими товарами к празднику, оказались женщинами. Мужчины, при этом, на подарки тратят значительно больше финансов, чем женщины. Больше всего денег представители сильного пола готовы потратить на смартфон, а женщины на наборы для пикника.

Пик интересов к подаркам пришелся на 6 февраля. Активнее всего люди выбирали подарочные наборы, кружки, ручки, шоколад, чай и прочую подарочную атрибутику.

Больше всего на сайтах знакомств за раз готовы потратить жители Северо-Западного федерального округа. Там средний чек составляет 829 рублей, в Центральном округе он составляет около 806 рублей. Меньше всего платят пользователи из Дальневосточного региона - 375 рублей.

Также «Яндекс. Маркет» назвал наиболее популярные товары, которые россияне купили в канун 14 февраля. В список попали подарочные наборы, в том числе косметические, чайные, но наибольшей популярностью в поиске, как и говорилось выше, пользовались мобильные телефоны.
Николай Офицеров
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