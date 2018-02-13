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| | Facebook вводит в социальную сеть чаты в виртуальной реальности

Facebook вводит в социальную сеть чаты в виртуальной реальности

Сегодня, 16:43
Представители компании Facebook отмечают, что пристально следят за тем, какой популярностью на данный момент обладают VR-чаты и потому вводят соответствующую функцию и в своей социальной сети. С ее помощью участники группы смогут проводить общие тренировки или же организовывать совместный просмотр видео с использованием средств VR.
 

Facebook вводит в социальную сеть чаты в виртуальной реальности

 

Приложение для группового общения пользователей в виртуальной реальности компании Facebook получит название Spaces. Оно позволит участникам группы проводить общие тренировки или же организовывать совместный просмотр видеозаписей с помощью средств виртуальной реальности. Facebook Spaces уже сегодня может скачать любой из пользователей социальной сети.
 
Одновременно принимать участие в общении может до четырех человек. Виртуальная реальность поможет объединенным общими интересами людям узнать друг друга лучше, как уверены разработчики приложения.
 
Сервис также можно будет использовать дабы налаживать новые связи и проводить мастер-классы, связанные с прослушиванием музыки и прочим в том же духе. Еще одной особенностью Spaces является то, что пользователь может быть приглашен в группу и принимать участие в виртуальном общении с абсолютно незнакомыми ему людьми.

Николай Офицеров
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