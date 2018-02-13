Один бесплатный пропуск для первого скриншота у пользователей останется. При этом, в определенный момент ему сообщат, что информация о повторном копировании будет отправлена непосредственно хозяину блога. Обновленный Instagram также начнет предупреждать своих владельцев о скриншотах сторонних пользователей.
Instagram будет предупреждать о чужих скриншотах в «историях»Сегодня, 16:23
Функция, о которой так давно просили поклонники появилась в Facebook. Как известно, истории из Instagram отныне можно будет отправлять также и в свою хронику в
Facebook тестирует функцию онлайн-трансляции с самоуничтожающимися сообщениями. Подобная функция уже присутствует в Instagram и Snapchat.
В скором времени в Instagram появится новая опция - перевод текста. Об этом сообщается на Instagram-странице социальной сети.