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| | Instagram будет предупреждать о чужих скриншотах в «историях»

Instagram будет предупреждать о чужих скриншотах в «историях»

Сегодня, 16:23
Новая функция оповещения пользователей появится в скором времени в Instagram. Если кто-то решит сделать в чужом режиме Stories скриншот, то об этом обязательно уведомят владельца аккаунта. До сих пор неясно, какой смысл данной функции, однако, по всей видимости, Facebook (который является владельцем Instagram ред.) в данном случае, виднее.
 

Instagram будет предупреждать о чужих скриншотах в «историях»

 

Один бесплатный пропуск для первого скриншота у пользователей останется. При этом, в определенный момент ему сообщат, что информация о повторном копировании будет отправлена непосредственно хозяину блога. Обновленный Instagram также начнет предупреждать своих владельцев о скриншотах сторонних пользователей.
 
Уведомление планируют отправлять лишь после нескольких снимков, потому перестать волноваться о своей конфиденциальности придется лишь тем, кто часто сохраняет себе в мобильный телефон снимки других пользователей. Эксперты заявляют, что имеются способы, которые позволяют обходить данную ситуацию с уведомлениями.
 
Во-первых, опция окажется бесполезной, если в этот момент гаджет будет находится в режиме полета. Помимо этого, не подействует данная функция также, если изображение в Stories сохранять через компьютер.

Николай Офицеров
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