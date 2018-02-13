Instagram будет предупреждать о чужих скриншотах в «историях»

Новая функция оповещения пользователей появится в скором времени в Instagram. Если кто-то решит сделать в чужом режиме Stories скриншот, то об этом обязательно уведомят владельца аккаунта. До сих пор неясно, какой смысл данной функции, однако, по всей видимости, Facebook (который является владельцем Instagram ред.) в данном случае, виднее.

Один бесплатный пропуск для первого скриншота у пользователей останется. При этом, в определенный момент ему сообщат, что информация о повторном копировании будет отправлена непосредственно хозяину блога. Обновленный Instagram также начнет предупреждать своих владельцев о скриншотах сторонних пользователей. Один бесплатный пропуск для первого скриншота у пользователей останется. При этом, в определенный момент ему сообщат, что информация о повторном копировании будет отправлена непосредственно хозяину блога. Обновленный Instagram также начнет предупреждать своих владельцев о скриншотах сторонних пользователей.

Уведомление планируют отправлять лишь после нескольких снимков, потому перестать волноваться о своей конфиденциальности придется лишь тем, кто часто сохраняет себе в мобильный телефон снимки других пользователей. Эксперты заявляют, что имеются способы, которые позволяют обходить данную ситуацию с уведомлениями.

Во-первых, опция окажется бесполезной, если в этот момент гаджет будет находится в режиме полета. Помимо этого, не подействует данная функция также, если изображение в Stories сохранять через компьютер.

Николай Офицеров