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| | «Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости в Telegram

«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости в Telegram

Сегодня, 13:51
Официальные представители компании «Лаборатория Касперского» заявили о том, что в популярном мессенджере Telegram была найдена критическая уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли с лёгкостью завладеть личной информацией пользователей.

«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости в Telegram

 

Специалисты заметили, что выявленная брешь позволяла хакерам получать удалённый доступ к персональному компьютеру «жертвы». Благодаря уязвимости, злоумышленники могли завладеть аудиовизуальными материалами многочисленных пользователей Telegram, а также похитить их криптовалюту. Эксперты компании заявили, что в данный момент специалисты полностью закрыли найденную брешь в мессенджере, обезопасив миллионы пользователей.

Представители «Лаборатории Касперского» добавили, что все случаи использования найденной уязвимости у клиентов мессенджера Telegram были зафиксированы на территории Российской Федерации. Уязвимость была устранена после того, как специалисты сообщили о тревожной находке разработчикам мессенджера.
Александр Вест
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