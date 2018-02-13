«Лаборатория Касперского» заявила об уязвимости в Telegram

Официальные представители компании «Лаборатория Касперского» заявили о том, что в популярном мессенджере Telegram была найдена критическая уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли с лёгкостью завладеть личной информацией пользователей.

Александр Вест

Специалисты заметили, что выявленная брешь позволяла хакерам получать удалённый доступ к персональному компьютеру «жертвы». Благодаря уязвимости, злоумышленники могли завладеть аудиовизуальными материалами многочисленных пользователей Telegram, а также похитить их криптовалюту. Эксперты компании заявили, что в данный момент специалисты полностью закрыли найденную брешь в мессенджере, обезопасив миллионы пользователей.Представители «Лаборатории Касперского» добавили, что все случаи использования найденной уязвимости у клиентов мессенджера Telegram были зафиксированы на территории Российской Федерации. Уязвимость была устранена после того, как специалисты сообщили о тревожной находке разработчикам мессенджера.