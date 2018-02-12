Instagram и YouTube в РФ могут заблокировать из-за охотницы на олигархов

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края вынес решение занести в реестр запрещенных порталов посты в Instagram и YouTube по заявлению Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли). Теперь пользователи в РФ могут остаться без доступа к данным сервисам.

Виктория Озерова

Сегодня стало известно, что Instagram и YouTube не удалили материалы с участием бизнесмена Олега Дерипаски, вице-премьера РФ Сергея Приходько и эксорт-модели Насти Рыбки. Роскомнадзор дал сервисам время до 14 числа, чтобы заблокировать данные посты и ролики, в противном случае доступ к ним на территории РФ будет закрыт. Информацию в личном микроблоге подтвердила и сама Настя Рыбка, которая решила устроить голосование за это в своем аккаунте. По словам эскорт-модели, все решат ее подписчики до полночи по московскому времени.Напомним, что Дерипаски подал иск 9 февраля. По заявлению, ответчики нарушили тайну его личной жизни.