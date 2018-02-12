Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорника Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю
| | Instagram и YouTube в РФ могут заблокировать из-за охотницы на олигархов

Instagram и YouTube в РФ могут заблокировать из-за охотницы на олигархов

Вчера, 21:38
Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края вынес решение занести в реестр запрещенных порталов посты в Instagram и YouTube по заявлению Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли). Теперь пользователи в РФ могут остаться без доступа к данным сервисам.

Instagram и YouTube в РФ могут заблокировать из-за охотницы на олигархов

 

Сегодня стало известно, что Instagram и YouTube не удалили материалы с участием бизнесмена Олега Дерипаски, вице-премьера РФ Сергея Приходько и эксорт-модели Насти Рыбки. Роскомнадзор дал сервисам время до 14 числа, чтобы заблокировать данные посты и ролики, в противном случае доступ к ним на территории РФ будет закрыт. Информацию в личном микроблоге подтвердила и сама Настя Рыбка, которая решила устроить голосование за это в своем аккаунте. По словам эскорт-модели, все решат ее подписчики до полночи по московскому времени.

Напомним, что Дерипаски подал иск 9 февраля. По заявлению, ответчики нарушили тайну его личной жизни.
Виктория Озерова
Новости по теме
Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку
Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку

Бизнесменом Олегом Дерипаской был инициирован судебный иск против Насти Рыбки, разместившей в Сети материалы, касающиеся его личной жизни. Миллиардер не давал

Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к AP
Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к AP

Суд в Вашингтоне отклонил иск бизнесмена Олега Дерипаски к информационному агентству Associated Press (AP). Издание в одной из своих публикаций обвинило

Группа ГАЗ Олега Дерипаски будет разрабатывать беспилотные автомобили
Группа ГАЗ Олега Дерипаски будет разрабатывать беспилотные автомобили

Крупнейший в России автомобильный производитель группа ГАЗ Олега Дерипаски сделала заявление о том, что желает разрабатывать беспилотные автомобили. Такой

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости