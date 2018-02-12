Google Maps расскажет о севшей батарее пользователям смартфонов

Программа Google Maps расскажет, когда у пользователя разрядилась батарея в смартфоне. Об этом сообщили в Xda-developers.

Никита Готский

Аналитики нашли в бета-версии Google Maps определенный код, который говорит о новой и полезной опции для потребителей. Так, картографическое приложение даст возможность оперативно поведать родственникам о своем местоположении в случае, если аккумулятор неожиданно разрядится. Фолловеры получат уведомление, что мобильное устройство их знакомого сел, и получат координаты разряженного гаджета.Также будет сообщается о том, поставлен смартфон на зарядку или нет.Также в Google Maps добавлено больше информации про общественный транспорт. Программа позволит поделиться важными данными касательно своей поездки в автобусе или метрополитене, а также рассказать знакомым о времени прибытия в пункт назначения, будут созданы и ярлыки для наиболее посещаемых мест.