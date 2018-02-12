Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорника Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю
| | Google Maps расскажет о севшей батарее пользователям смартфонов

Google Maps расскажет о севшей батарее пользователям смартфонов

Вчера, 19:03
Программа Google Maps расскажет, когда у пользователя разрядилась батарея в смартфоне. Об этом сообщили в Xda-developers.

Google Maps расскажет о севшей батарее пользователям смартфонов

 

Аналитики нашли в бета-версии Google Maps определенный код, который говорит о новой и полезной опции для потребителей. Так, картографическое приложение даст возможность оперативно поведать родственникам о своем местоположении в случае, если аккумулятор неожиданно разрядится. Фолловеры получат уведомление, что мобильное устройство их знакомого сел, и получат координаты разряженного гаджета.

Также будет сообщается о том, поставлен смартфон на зарядку или нет.

Также в Google Maps добавлено больше информации про общественный транспорт. Программа позволит поделиться важными данными касательно своей поездки в автобусе или метрополитене, а также рассказать знакомым о времени прибытия в пункт назначения, будут созданы и ярлыки для наиболее посещаемых мест.
Никита Готский
Новости по теме
Google Maps помогут мгновенно поделиться информацией о местоположении
Google Maps помогут мгновенно поделиться информацией о местоположении

Крупнейшая корпорация Google не перестает радовать своих пользователей новыми обновлениями и вновь представила нововведения. На этот раз обновления затронули

В приложении Google Maps появились общественные туалеты
В приложении Google Maps появились общественные туалеты

Компания-разработчик приложения Google Maps добавила в сервис данные об общественных туалетах. Впервые обновленный портал стал доступен жителям и гостям Индии.

В Google Maps для iOS появились новые функции
В Google Maps для iOS появились новые функции

Вышло очередное обновление приложения Google Maps для устройств на iOSс новыми функциями. В частности, навигатор теперь предоставляет пользователям голосовую

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости