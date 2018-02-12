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| | Об изменении логотипа «Яндекса» узнали лишь через год

Об изменении логотипа «Яндекса» узнали лишь через год

Вчера, 18:59
Российский интернет-гигант «Яндекс» еще год назад сменил дизайн названия, но этого никто не заметил. Об этом пишут СМИ со ссылкой на дизайнеров.

Об изменении логотипа «Яндекса» узнали лишь через год

 

Как сообщает специалист, «Яндекс» изменил внешний вид собственного логотип год назад, но ни СМИ, ни пользователи этого не увидели. Корреспонденты смогли заметить изменения лишь после смены слогана «Найдется все». Также сообщается, что в корпорации обдумывали вариант со сменой логотипа сразу после выпуска шрифта «Яндекс. Санс» в 2016 году. В минувшем году ФАС намеревался наказать «Яндекс» за слоган «Номер один в России». Он появился на «обложке» сайта летом минувшего года.

Напомним, ранее «Яндекс. Такси» и Uber подписали договор о сотрудничестве. Сотрудники структуры станкт работать в РФ, Беларуси, Казахстане и на Кавказе.
Никита Готский
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