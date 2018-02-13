Программист из Татарстана попытался предсказать конец света

В Татарстане рассказали, когда произойдет конец света. Важные сведения появились в интернет-проекте Ильдара Аюпова.

Татарский программист Ильдар Аюпов создал свой новый проект под названием «Инкыйраз –таймер», который с недавнего времени функционирует в Сети. Основой работы эксперта послужила книга местного мыслителя Гаяза Исхаки «Исчезновение через 200 лет». Согласно данным портала Аюпова, до конца света осталось чуть более 85 лет, так как произведение философа было написано больше ста лет назад. Классик татарской литературы Гаяз Исхаки, волновавшийся за будущее своего народа, написал книгу о его исчезновении.

Никита Готский

Таймер восприняли по-разному. Некоторые люди подходят к близким Ильдара на улице и злобно восклицают, что программист «зомбирует» людей. Сам Аюпов не верит в предсказание и его проект создан больше для шутки.