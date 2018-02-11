В 2017 году Google заплатила хакерам более 2,9 млн долларов

За прошлый, 2017, год специалистам и хакерам, которые помогли улучшить продукты Google, компания заплатила более 2,9 млн долларов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Zustasiia Cancarini

Американская корпорация Google опубликовала отчет о выплатах за прошлый год. За время программы bug bounty всего компания перечислила 2,9 миллиона долларов помощникам, которые нашли ошибки в программах Google, из них - 1.1 миллион за уязвимость. Выплаты получили 274 человека.Пользователь Гуан Гун получил выплату в размере 112,5 тысяч долларов, что является самым большим вознаграждением, когда нашел ряд вредоносных программ в смартфонах Pixel. Разработчики, за создание ПО, находящих уязвимость корпорации, получили 125 тысяч долларов в виде грантов. Специалисты, написавшие программы по улучшению открытого кода, получили за свою работу 50 тысяч долларов.Финансирование программы bug bounty на данный момент составило 12 миллионов долларов, и корпорация не собирается её закрывать.