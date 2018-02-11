Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны
| | В 2017 году Google заплатила хакерам более 2,9 млн долларов

В 2017 году Google заплатила хакерам более 2,9 млн долларов

Вчера, 23:00
За прошлый, 2017, год специалистам и хакерам, которые помогли улучшить продукты Google, компания заплатила более 2,9 млн долларов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В 2017 году Google заплатила хакерам более 2,9 млн долларов

 

Американская корпорация Google опубликовала отчет о выплатах за прошлый год. За время программы bug bounty всего компания перечислила 2,9 миллиона долларов помощникам, которые нашли ошибки в программах Google, из них - 1.1 миллион за уязвимость. Выплаты получили 274 человека.

Пользователь Гуан Гун получил выплату в размере 112,5 тысяч долларов, что является самым большим вознаграждением, когда нашел ряд вредоносных программ в смартфонах Pixel. Разработчики, за создание ПО, находящих уязвимость корпорации, получили 125 тысяч долларов в виде грантов. Специалисты, написавшие программы по улучшению открытого кода, получили за свою работу 50 тысяч долларов.

Финансирование программы bug bounty на данный момент составило 12 миллионов долларов, и корпорация не собирается её закрывать.
Zustasiia Cancarini
Новости по теме
Microsoft заплатит хакерам 250 тысяч долларов за обнаружение уязвимостей
Microsoft заплатит хакерам 250 тысяч долларов за обнаружение уязвимостей

Компания Microsoft предусматривает денежное вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за обнаружение уязвимостей в программе Microsoft Hyper-V. Деньги

В 2016 году Google заплатила миллионы за найденные уязвимости
В 2016 году Google заплатила миллионы за найденные уязвимости

В 2016 году корпорация Google заплатила огромные суммы денег так званым белым хакерам, которые отыскали слабые места сервисов и операционных систем.

Администрация «Facebook» заплатила хакерам $1,3 млн за выявленные ошибки
Администрация «Facebook» заплатила хакерам $1,3 млн за выявленные ошибки

Руководство «Facebook» в 2014 году заплатило программистам со всего мира 1,3 миллиона долларов за выявленные уязвимости. Выплаты происходили в рамках программы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости