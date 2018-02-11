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| | Хакеры научились блокировать Google Chrome с помощью вируса

Хакеры научились блокировать Google Chrome с помощью вируса

Сегодня, 15:00
Хакеры блокируют Google-браузер с помощью нового вируса. Его нашли в компании Malwarebytes.

Хакеры научились блокировать Google Chrome с помощью вируса

 

Как рассказали эксперты, троян работает так, что во время действия Chrome начинается загрузка огромного количества файлов, которые в результате блокирует браузер. После этого процесса юзер не способен закрывать все имеющиеся вкладки, а также сам браузер, но получает сигнал, свидетельствующий о возможности позвонить на горячую линию для решения проблемы. Этот метод приводит к растрате денежных средств пользователя, который звонит в надежде решить возникшую сложность, но горячая линия оказывается фальшивкой.

Аналитики сообщают, что поможет в такой ситуации блокировщик рекламы. При появлении предупреждения и нереальности закрыть Google Chrome нужно пользоваться диспетчером задач и принудительно прекращать работу браузера.
Никита Готский
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