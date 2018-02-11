Microsoft выпустила некачественное обновление для смартфонов

Американская фирма Microsoft презентовала новое приложение для Windows 10 Mobile. Новинка своей функциональностью уже расстроила пользователей смартфонов.

Представители компании Microsoft сообщили о релизе нового приложения для операционной системы Windows 10 Mobile. По имеющейся информации, потребители, установив новинку на свои мобильные гаджеты, подумали, что данная программа является комфортной и удобной для применения, но все вышло не так. Как правило, на разработку приложений программисты тратят не менее 4-5 месяцев, но в Microsoft на этот раз поработали над новым проектом только две недели, выпустив на рынок результат собственной непродолжительной и непродуктивной работы.

Приложение получило ряд ошибок и недоработок. Главной проблемой является большое потребление энергии батареи, что приводит к быстрому разряжению смартфона.

Никита Готский