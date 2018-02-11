Microsoft выпустила некачественное обновление для смартфонов

Microsoft выпустила некачественное обновление для смартфоновСегодня, 12:01
Американская компания Microsoft выпустила тестовые сборки Windows 10 и Windows 10 Mobile для участников программы Windows Insider. Обновления носят код
Корпорация Microsoft официально заявила о закрытии линейки Lumia. Кроме того, специалисты прекратили разработку операционной системы Windows 10 Mobile.
Корпорация Microsoft опубликовала новую сборку операционной системы Windows 10 Mobile. Build 10586.63 не содержит нововведений, однако исправляет ряд ошибок.