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| | Названа основная опасность просмотра порносайтов

Названа основная опасность просмотра порносайтов

Вчера, 21:38
Китайские специалисты провели масштабное исследование и пришли в выводу о том, что просмотр порнсайтов чреват не потерей зрения, ухудшением навыков общения с лицами противоположного пола, а возможностью внедрения вируса на компьютер.

Названа основная опасность просмотра порносайтов

 

Хакеры заметили интерес пользователей к виртуальным ресурсам с откровенным контентом и активно размещают там вредоносные программы, заставляющие ПК юзеров заниматься майнингом криптовалюты. При этом существенно замедляется скорость работы компьютера, повышается нагрузка на систему, страдает процессор, возникают прочие недоразумения. Китайские эксперты рекомендуют пользователям не смотреть откровенные ролики по подозрительным ссылкам, там зачастую находятся вирусы.

На данный момент майнинг становится чрезвычайно популярным, поскольку позволяет генерировать криптовлюту. Хакеры используют для этой процедуры чужие компьютеры и неплохо зарабатывают на этом. Пользователи же несут только потери, поскольку сталкиваются с зависанием приложений и перегрузками системы, не получая никаких доходов.
Домбровский Сергей
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