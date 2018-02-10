«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Мнения

«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

От Редактора

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

Специалисты снова заговорили об обитаемости Урана.

Сюжеты :

Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность Волочкова продолжает марафон голых фотографий на фоне неубранной комнаты В Краснодаре разгневанную девушку окатили водой на автомойке Маркетолог рассказала, почему на Зимних Олимпийских играх можно заработать Раскрыта тайна девушки Джоны Хилла Шифр короля Испании расшифровали через полтысячелетия Ольгу Бузову отправляют на лечение к логопеду и наркологу Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут
| | Сеть штурмует флешмоб с собаками-имитаторами

Сеть штурмует флешмоб с собаками-имитаторами

Вчера, 18:56
В Сети начался настоящий собачий флешмоб, который спровоцировал пользователь соцсети Twitter Лиам Райс. Сделал он это не намеренно – он просто выложил в Сеть селфи с псом хаски, который забавно скопировал выражение лица владельца.

Сеть штурмует флешмоб с собаками-имитаторами

 

Подписчики Райса восприняли пост, как нений вызов и тут же в комментариях стали постить аналогичное фото со своими клыкастыми питомцами. В комментарии к своему твиту Лиам написал, что в его песике, очевидно, прячется человек.

Сеть штурмует флешмоб с собаками-имитаторами

 

Авторы ответных твитов заявили, что у них точно так же. Героями селфи становились собаки разных пород: мастифы, бульдоги, болонки, французские бульдоги и шпицы. Их объединяло одно – родственность души с хозяином и умение точно подметить его настроение в данную секунду и сымитировать его. Некоторые, впрочем, заявили, что это не псы копируют хозяев, а наоборот – владельцы подражают питомцам для эффектного кадра.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Twitter разгорается флешмоб
В Twitter разгорается флешмоб "Вся Россия в одном фото"

В Сети набирает популярность флешмоб под названием "Вся Россия в одном фото". Интересные снимки доступны в соцсети Twitter.

Новый флешмоб стартовал в социальной сети «ВКонтакте»
Новый флешмоб стартовал в социальной сети «ВКонтакте»

Новый флешмоб стартовал в социальной сети «ВКонтакте». Жительницы Перми стали инициаторами проекта «Верю в своего пацана», они агитируют всех женщин написать о

Медведев выложил в Instagram
Медведев выложил в Instagram "селфи" в лифте

Все пользователи социальной сети Instagram смогли увидеть «селфи» премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он выложил атопортрет в сеть после многочисленных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости