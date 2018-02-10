Сеть штурмует флешмоб с собаками-имитаторами

В Сети начался настоящий собачий флешмоб, который спровоцировал пользователь соцсети Twitter Лиам Райс. Сделал он это не намеренно – он просто выложил в Сеть селфи с псом хаски, который забавно скопировал выражение лица владельца.

Подписчики Райса восприняли пост, как нений вызов и тут же в комментариях стали постить аналогичное фото со своими клыкастыми питомцами. В комментарии к своему твиту Лиам написал, что в его песике, очевидно, прячется человек.

Дарья Светозарова

Авторы ответных твитов заявили, что у них точно так же. Героями селфи становились собаки разных пород: мастифы, бульдоги, болонки, французские бульдоги и шпицы. Их объединяло одно – родственность души с хозяином и умение точно подметить его настроение в данную секунду и сымитировать его. Некоторые, впрочем, заявили, что это не псы копируют хозяев, а наоборот – владельцы подражают питомцам для эффектного кадра.