Школьный сайт несколько часов транслировал порно из-за уязвимости Google

Неизвестный хакер, найдя уязвимость Google, заменил школьный сайт средней школы в Кантоне, США, на популярный порносайт RedTube. Это привело в шок многих родителей и детей, сообщают местные СМИ.

Zustasiia Cancarini

В течении нескольких часов каждый, кто хотел попасть на сайт школы Чероки в Кантоне, США, перенаправлялись на известный порносайт RedTube. Неизвестному хакеру удалось изменить путь к школьному сайту в поисковике Google, благодаря чему посетители сайта перенаправлялись на RedTube.Ситуацию усугубилась тем, что действия хакера совпали с зимними экзаменами в школе. В это время родители, ученики и преподаватели чаще всего посещают школьный сайт. По словам местных властей, им удалось связаться с компанией Google, которая уже исправила проблему.«Нет ничего смешно в том, чтобы показывать детям порно!»- жалуется мать учащегося. Кто именно решил так «пошутить», пока неизвестно.