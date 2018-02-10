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| | Школьный сайт несколько часов транслировал порно из-за уязвимости Google

Школьный сайт несколько часов транслировал порно из-за уязвимости Google

Вчера, 18:55
Неизвестный хакер, найдя уязвимость Google, заменил школьный сайт средней школы в Кантоне, США, на популярный порносайт RedTube. Это привело в шок многих родителей и детей, сообщают местные СМИ.

Школьный сайт несколько часов транслировал порно из-за уязвимости Google

 

В течении нескольких часов каждый, кто хотел попасть на сайт школы Чероки в Кантоне, США, перенаправлялись на известный порносайт RedTube. Неизвестному хакеру удалось изменить путь к школьному сайту в поисковике Google, благодаря чему посетители сайта перенаправлялись на RedTube.

Ситуацию усугубилась тем, что действия хакера совпали с зимними экзаменами в школе. В это время родители, ученики и преподаватели чаще всего посещают школьный сайт. По словам местных властей, им удалось связаться с компанией Google, которая уже исправила проблему.

«Нет ничего смешно в том, чтобы показывать детям порно!»- жалуется мать учащегося. Кто именно решил так «пошутить», пока неизвестно.
Zustasiia Cancarini
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