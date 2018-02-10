Авторы рекламы криптовалют обошли запрет Facebook

Компания Facebook наняла экспертов по созданию искусственного интеллекта (ИИ). Специалисты отслеживают и блокируют рекламу криптовалют, роликов с откровенным контентом, расширяющих сознание веществ, приводящих к привыканию, сигарет, огнестрельного оружия и прочих предметов, которые отрицательно сказываются на развитии личности и общества. Facebook намерена сотрудничать исключительно с теми организациями, которые несут в мир добро и приносят пользу человечеству.
В социальной сети активно борются с распространением ложным новостей, мошенничеством и валютными пирамидами. Биткоин считают деструктивной единицей, внушающей людям идею легкой наживы. Руководители Facebook намерены противостоять подобным явлениям в виртуальных группах.