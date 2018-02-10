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| | Авторы рекламы криптовалют обошли запрет Facebook

Авторы рекламы криптовалют обошли запрет Facebook

Вчера, 18:39
Авторы рекламы криптовалют заменили в слове BITCOIN, напечатанном прописными литерами, букву «O» нулем, а «I» маленькой «L». Такая комбинация позволила обойти запрет Facebook. Информация о биткоине в этой социальной сети появляется с завидной регулярностью.

Авторы рекламы криптовалют обошли запрет Facebook

 

Компания Facebook наняла экспертов по созданию искусственного интеллекта (ИИ). Специалисты отслеживают и блокируют рекламу криптовалют, роликов с откровенным контентом, расширяющих сознание веществ, приводящих к привыканию, сигарет, огнестрельного оружия и прочих предметов, которые отрицательно сказываются на развитии личности и общества. Facebook намерена сотрудничать исключительно с теми организациями, которые несут в мир добро и приносят пользу человечеству.

В социальной сети активно борются с распространением ложным новостей, мошенничеством и валютными пирамидами. Биткоин считают деструктивной единицей, внушающей людям идею легкой наживы. Руководители Facebook намерены противостоять подобным явлениям в виртуальных группах.
Домбровский Сергей
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