Авторы рекламы криптовалют обошли запрет Facebook

Авторы рекламы криптовалют заменили в слове BITCOIN, напечатанном прописными литерами, букву «O» нулем, а «I» маленькой «L». Такая комбинация позволила обойти запрет Facebook. Информация о биткоине в этой социальной сети появляется с завидной регулярностью.

Домбровский Сергей

Компания Facebook наняла экспертов по созданию искусственного интеллекта (ИИ). Специалисты отслеживают и блокируют рекламу криптовалют, роликов с откровенным контентом, расширяющих сознание веществ, приводящих к привыканию, сигарет, огнестрельного оружия и прочих предметов, которые отрицательно сказываются на развитии личности и общества. Facebook намерена сотрудничать исключительно с теми организациями, которые несут в мир добро и приносят пользу человечеству.В социальной сети активно борются с распространением ложным новостей, мошенничеством и валютными пирамидами. Биткоин считают деструктивной единицей, внушающей людям идею легкой наживы. Руководители Facebook намерены противостоять подобным явлениям в виртуальных группах.